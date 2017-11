SENELEC : Réalisation de huit centrales photovoltaïques au Sénégal d'une puissance totale de 17 MW

La filiale du groupe Vinci, via sa marque dédiée à la transition énergétique Omexom, a été retenue par la Société d’Electricité du Sénégal pour réaliser huit centrales photovoltaïques au Sénégal, d'une puissance totale de 17 MW, sur une période de 10 mois.

Ce projet représente un investissement de 26,8 millions d’euros, financé par la banque allemande KFW et SENELEC. Sa livraison est prévue en juillet 2018. Composées de 62 850 panneaux solaires, ces nouvelles centrales seront réparties sur quatre grandes régions : les îles du Saloum et la région de Thiès, à l’Ouest du pays, ainsi que dans les régions de Tambacounda et de Kolda à l’Est.

Le Sénégal sera ainsi en mesure d’alimenter en électricité des sites très isolés et de diversifier son mix énergétique. La centrale de Thiès, directement reliée au réseau, aura une puissance installée de 15 MW. Les sept autres, de type hybride avec panneaux photovoltaïques et diesel, composées de batteries pour certaines, cumuleront une puissance totale de 2 MW.

Vinci Energies n’en est pas à son coup d’essai au Sénégal pour la réalisation clé en main de projets d’envergure. La société tricolore a livré en janvier dernier la centrale solaire de Bokhol d’une puissance installée de 20 MW, et travaille actuellement à la réalisation des travaux électriques de la centrale solaire de Kahone de 21 MW.