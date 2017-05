SENEGAL : Un système de transport intelligent pour déplacer 300 000 passagers par jour Faciliter la mobilité urbaine

Réduire de près de moitié la durée des trajets dans les transports publics, entre la préfecture de Guédiawaye et la gare routière de Petersen dans le centre de Dakar (18,3 kms) aux heures de pointes, sera un des résultats les plus importants du Projet pilote de système de bus rapides sur voie réservée à Dakar (BRT) dont le financement a été approuvé ce jour par le Groupe de la Banque mondiale, pour un montant de de 280,9 millions d'euros ( soit 300 millions de dollars).



« Le BRT améliorera substantiellement les conditions de déplacements dans l'agglomération dakaroise qui compte actuellement 3,5 millions d'habitants et qui devrait en avoir 5 millions en 2030 », a noté Mansour Elimane Kane, ministre de l'Infrastructure, du Transport terrestre et du Désenclavement du Sénégal. « La garantie de temps de trajets plus court, l'amélioration du niveau de confort et de sécurité, à un coût acceptable pour les usagers, permettront d'atteindre les objectifs de performance économique et d'équité sociale visés par ce projet important du Plan Sénégal Émergent », a-t-il ajouté.

Selon Louise Cord, directrice des Opérations de la Banque mondiale au Sénégal, « ce système de transport en commun et moins polluant aura un impact important pour la croissance économique du Sénégal ». Elle a souligné que les milliers d'usagers qui se rendent chaque jour dans le centre de Dakar seront les principaux bénéficiaires de la nouvelle infrastructure. " Les emplois qualifiés créés par les opérations de BRT offriront davantage d'opportunités professionnelles aux femmes. Par ailleurs, les opérateurs de transport locaux, qui vont assurer le transport des usagers vers les lignes du BRT, auront l'opportunité d'être actionnaires dans le capital de l'opérateur BRT", a déclaré Louise Cord soulignant aussi que l'environnement des affaires au Sénégal bénéficiera également du succès de ce Partenariat public-privé (PPP).



La construction d'une ligne BRT entièrement séparée de 18,3 km permettra de transporter près 300 000 passagers par jour, dont 27 000 pendant les heures de pointe, ont indiqué Tojoarofenitra Ramanankirahinaa et Franck Taillandier, chargés du projet à la Banque mondiale. Le projet<http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/892821487341864916/Senegal-Dakar-Bus-Rapid-Transit-Development-Project> inclut la construction de trois terminaux de passagers et de 20 stations, ainsi que la fourniture d'une flotte de bus et un Système de transport intelligent (STI). Un opérateur privé sera sélectionné dans le cadre d'un partenariat public-privé par le Conseil des transports urbains de Dakar (CETUD<http://www.cetud.sn/>) pour gérer le BRT.