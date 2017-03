SÉNÉGAL-MARCHE : Laissez les marcheurs marcher et mettez les devant leurs responsabilités

Je suis contre toute forme d'interdiction de manifestation d'expression populaire. Certes, il y a des garde fous à respecter. Cette propension en tout cas visible et ou latente de mettre des batons dans les roues des marcheurs, n'est pas une bonne chose. Je l'ai déjà dit, ici, et je le répète. Soit, nous sommes une démocratie respectable soit nous ne le sommes pas ! Par ailleurs, diaboliser des jeunes sur le seul fait qu'ils ont demandé de l'aide à leur Etat pour organiser des activités liées à leur profession c'est les vilipender. Et l'analyse simple donnerait pourrait être plus négative du côté de celui qui a donné: "L'Etat a -t-il subventionné un groupe pour qu'il se taise?". Soyons vigilants et élégants! Chaque citoyen doit pouvoir se retrouver, quelle que soit sa couleur politique ou neutralité dans l'Etat. A ce rythme, le Gouvernement sénégalais va créer des frustrés, des mécontents et inutilement ! L'Etat doit rester neutre. L'administration doit savoir garder des secrets et rendre compte aux citoyens.



Laissez les marcheurs marcher, mettez les devant leurs responsabilités, c 'est à dire qu'ils doivent aussi rendre compte de toute forme de débordement et l'assumer etc. Je ne crois pas que l'on puisse dire aux Sénégalais "Taisez-vous et attendez les élections pour vous exprimer".



Notre Constitution autorise les marches. C'est au nom de cette même Constitution que ces jeunes et pas seulement ont marché contre Me Wade.

De grâce, respectons un peu l'intelligence des Sénégalais et faisons confiance à leur maturité. C'est ce que personnellement, j'attends de mon Président Macky SALL qui doit emmener notre pays plus loin dans l'expression de sa démocratie. Il est jeune et peut gagner les prochaines élections sans trop de souffrance mais ce n'est pas avec des personnes qui ne l'aident pas à renforcer notre démocratie à laquelle nous tenons comme les prunelles de nos yeux.

Nous avons un pays calme, paisible avec des référents solides et une jeunesse bien réfléchie alors de grâce que vive notre République Une et Indivisible.

Compatriotement vôtre !



EL HADJI GORGUI WADE NDOYE - Citoyen sénégalais et fils de l'Afrique !