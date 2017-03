SÉNÉGAL : " La production de pétrole brut sur le champ SEN pourrait commencer avant la date prévue "

Selon Cath Norman, la DG du pétro-gazier australien FAR qui est engagé dans l’offshore sénégalais, la production de pétrole brut sur le champ SEN pourrait commencer avant la date prévue et avec un débit supérieur aux attentes. Les prévisions d’il y a quelques mois tablaient sur la période allant de 2021 à 2023. Cette nouvelle intervient au lendemain de la publication d’une mise à jour sur les travaux de forage du puits SNE-5. Selon les premiers résultats, le premier réservoir du puits a affiché un débit bien supérieur aux at- tentes et le second est conforme aux attentes.

Ce sont globalement, selon les responsables de l’entreprise, des résultats satisfaisants. « Nous pouvons appliquer un facteur de récupération beaucoup plus élevé au niveau de cette unité. Cela aura aussi un impact positif sur les ressources du champ », a expliqué la chef d’entreprise. Cela pourrait aboutir à des ressources récupérables supérieures aux 640 millions de barils dont regorge le périmètre. Pour FAR, la production journalière sur le champ pourrait être incluse entre 100 et 120 000 barils alors que selon Cairn Energy, l’opérateur, SEN a la capacité de produire jusqu’à 140 000 barils de pétrole par jour.