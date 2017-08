SÉNÉGAL : L’ordre national des pharmaciens a célébré la 6ème édition de Sen Pharma

La 6ème édition de l’ordre national des pharmaciens du Sénégal a eu lieu cette année. En effet, Sen Pharma a accueilli bon nombre de pharmaciens sous une thème : sécurité des médicaments, la contrefaçon, mais aussi les perspectives de lutte.

Le Dr Amath Niang, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a salué l’opportunité de ce séminaire qui a permis d’échanger sur le système de santé de notre pays, mais aussi tout le processus de santé suivi le médicament

La gendarmerie a aussi joué sa partition par la voix de son chef de section environnement qui estime nécessaire le rôle des forces de l’armée dans l'ordre public car le trafic des faux médicaments est un chapitre important et nécessaire de veiller régulièrement sur le marché de médicaments à travers des contrôles.

De nouvelles dispositions internes et externes seront mises en place pour sécuriser le produit mais aussi l’intégrité physique des personnes et des biens, entres autres mesures les gérants d’officine doivent renforcer leur dispositif de lutte…