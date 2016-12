SENEGAL- ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE : Une plainte contre le chanteur Sidiki Diabaté

Les organisateurs du concert de l'artiste Sidiki Diabaté à Montréal, Canada et leur avocat Maitre Djibril Wellé portent plainte contre l'artiste Sidiki Diabaté, sa société de booking Nemencia et sa boîte de production Keyzit.

Dans le document que nous publions, les organisateurs ont porté plainte devant le Procureur de la République du Sénégal contre le chanteur Sidiki Diabaté, Nemencia et Keyzit pour escroquerie et abus de confiance.

A en croire les plaignants, le chanteur malien a pris un acompte sur un budget global de 64.000$ dont les 60%, soit 38.467$ Canadien, ont été dépensés pour l'organisation d'un spectacle à Montréal, le samedi 17 décembre 2016. Selon eux, non seulement le chanteur malien n'est pas venu, mais il s'est engagé au Sénégal pour la même date dans un concert avec Wally Seck et Abiba au Monument de la Renaissance et pour une autre date, le 22 décembre, au Grand Théâtre national de Dakar.

Nous vous livrons donc la plainte déposée au bureau du procureur.