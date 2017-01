SEM Macky Sall, Président de la République du Sénégal, mentor de la 5e édition de La Grande Rentrée Citoyenne

Les centaines d'élèves et étudiants attendus au Grand Théâtre national de Dakar, le Jeudi 2 Février 2017 auront en souvenir un moment particulier puisque c'est SEM Macky Sall, lui-même, premier Président de la République né après les Indépendances, qui fera le déplacement pour les encourager à oser réaliser leurs rêves. Une venue hautement symbolique puisque le Chef de l'Etat, en plus de les encourager à persévérer sur le chemin de l'effort, retracera son parcours sans omettre les moments difficiles qui l'auront forgé.

Le Pr Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Education nationale, Mme Fatou Bintou Djibo, Représentante Résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), partenaires officiels de la Grande Rentrée Citoyenne, seront aussi présents à ce grand événement, dont l'objectif est resté constant depuis cinq ans: pousser les jeunes à s'engager résolument sur le chemin de l'avenir avec comme slogan, "il ne faut pas que nous soyons des citoyens spectateurs, mais des citoyens acteurs de développement".

Pour Amy Sarr Fall, initiatrice de la Grande Rentrée Citoyenne, ce grand moment saura certainement créer un déclic auprès des jeunes, qui comprendront que rien est impossible dans la vie, à condition de se battre.



Initié en 2012, lorsque l'école sénégalaise traversait une crise inquiétante, notamment en raison de quelques perturbations liées aux grèves, l'objectif d'intelligences magazine était alors de fédérer le temps d'une séance de mentoring, des élèves et étudiants du Sénégal, autour de l'impératif de viser l'excellence. L'idée était de démontrer aux jeunes, à travers des exemples de parcours de figures plus ou moins connues dont ils contemplent la réussite actuelle, qu'ils n'avaient pas d'excuses pour ne pas réussir. Il s'agissait de les encourager à persévérer dans la quête d'excellence et l'engagement citoyen. Un pari réussi depuis 2012 grâce à la disponibilité de Sénégalais, la plupart étant de purs produits de l'école sénégalaise, à partager leurs parcours avec leurs jeunes concitoyens.