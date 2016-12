SÉJOUR DE MACKY A PARIS : C'est l'Élysée qui a payé la facture de l’hébergement au Bristol

Suite aux informations distillées dans la presse faisant état d'un coût exorbitant de l’hébergement du président Sall et de sa délégation supporté par les deniers publics sénégalais, Dakaractu a mené une enquête pour en avoir le coeur net, et il ressort de nos investigations que c'est l'État français qui a payé la note des frais d’hébergement du président Macky Sall et de sa suite logés au prestigieux palace du Bristol. Nos sources indiquent que c'est la règle en matière de visite d'État...