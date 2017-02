SECURITE : Les résultats de la vaste opération Karangué dans la région de Dakar

Le haut commandant de la gendarmerie le General de Division Meissa Niang à engagés durant le week-end quelques 600 gendarmes dans toute l'étendue de la Circonscription de la légion Ouest pour renforcer son dispositif et multiplier ses actions pour éradiquer le sentiment d'insécurité qui commencer à s'installer au sein de la population.

Ce sentiment s'explique par une recrudescence des agressions ayant occasionné plusieurs morts mais aussi une série de braquage notée récemment qui ont exacerbé ce sentiment. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'opération d'envergure de ce week-end.

Il s'agit pour nous de dissiper la peur au sein de la population, restaurer la capitale confiance investie sur les forces de sécurité et garantir l'ordre et la tranquillité publique aux citoyens.

Interpellés : 658 individus



Défaut Carte nationale d’identité : 375 personnes



Arrestations : 37 personnes



Infractions : détention et usage de Chanvre Indien, ivresse publique et manifeste, vagabondage, défaut d'assurance, trafic de chanvre, défaut de permis.



Véhicules contrôlés : 838, immobilisés : 96



Motos contrôlées 392, immobilisées : 166



Amande forfaitaire perçues : 2.128.000



ADJUDANT CHEF KASSE DIVISION COMMUNICATION GENDARMERIE