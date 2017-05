SÉCURITÉ : La police en opération sur la Corniche

Des tirs de balle ont même été entendus ce matin sur la corniche, conséquence de l'opération de sécurisation qu'y mène actuellement la police nationale. Les véhicules qui empruntent ce tronçon ont dû être déviés par les forces de l'ordre, créant un embouteillage et une certaine inquiétude auprès des populations qui ne savaient pas ce qui se passe.

En effet, dans le cadre de la densification du maillage sécuritaire de la capitale sénégalaise, la haute hiérarchie de la police a placé dans son viseur ce vaste espace allant de la corniche ouest à la corniche et qui est très stratégique, car constituant un axe prisé pour le convoyage de délégations, sans compter les multiples complexes hôteliers de grand standing et autres chancelleries qui y ont pignon sur rue. Or, comme tout le monde le sait, cette corniche ouest renferme des niches interlopes et constitue un repaire pour agresseurs et individus en rupture de ban.

Une manœuvre qui intervient au moment où le président Ghanéen effectue une visite de 48 h au Sénégal. Il devrait d'ailleurs tenir une conférence de presse conjointe avec le président sénégalais, avant d'effectuer cet après midi une visite des chantiers de Diamniadio...