SÉRIE DE BRAQUAGES A DAKAR ET SA BANLIEUE : Le gang aux scooters tombe

La vidéo avait fait le tour du Web en plus de causer bien des frayeurs. Il y a de cela quelques jours, la Tfm diffusait une scène bien surréaliste : une dame, sortant de chez elle en voiture, a été encerclée par plusieurs individus qui étaient tous en scooters. Armes aux poings, les scootéristes ont dépouillé leur cible avant de se fondre dans la nature. La scène aura duré quelques secondes.

Cette agression filmée n’était, en fait, que la face visible de l’iceberg puisque le gang a fait plusieurs victimes en utilisant presque le même modus operandi. La chasse à l’homme ouverte par les forces de sécurité s’est révélée payante puisque les membres de ce gang à l’origine de plusieurs cas de braquages violents à Dakar et dans sa banlieue sont tombés.

Selon nos informations, ils sont tous entendus sous le régime de la garde-à-vue à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar qui a réussi à mettre la main sur le chef de bande.

Il s’agit du nommé Kémo Sané né le 24/12/1994 à Dakar se disant mécanicien scooter, domicilié à Keur Massar.

Ses complices sont des mécaniciens comme lui : Mamadou Gueye né en 1999 à Dakar, se disant mécanicien moto, domicilié à la Patte-d’oie ; Adama Ndiaye, âgé de 20 ans né à Guédiawaye,

se disant mécanicien scooter, domicilié à Guédiawaye et Habib Yade né le 22 août 1994 à Guédiawaye, se disant électricien scooter, domicilié à Guédiawaye.

D’autres arrestations devraient avoir lieu puisque la SU a non seulement identifié tous les membres du gang mais aussi a-t-elle réuni des preuves attestant que ces derniers sont les auteurs de la série d’agressions avec scooter dans Dakar et sa banlieue. Plusieurs plaintes ont été enregistrées dans des services de Police et le nombre de victimes du gang ne cesse d’augmenter.