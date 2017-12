SCANDALE À ROSSO/SÉNÉGAL- Un présumé Djihadiste Nigérian, refoulé de la Mauritanie, poignarde un policier et un civil Sénégalais

Le pire a été de justesse évité , hier, à Rosso-Sénégal. Un Nigérian qui n'a pas hésité à clamer son appartenance au mouvement Djihadiste a failli ôter la vie à deux Sénégalais qui tentaient de le maîtriser. Il s'agit d'un policier en service au poste de la frontière Mauritanienne et d'un civil. Ce dernier s'employait à apporter de l'aide au limier qui voulait mettre la main sur l'étranger dont le comportement s'avérait on ne peut plus suspect. Nos deux compatriotes ont été grièvement poignardés avant d'être acheminés vers une structure médicale de la place. Plus de peur que de mal : leurs vies ne sont pas en danger. Il faut signaler que l'homme a échappé lui aussi à la mort. La foule ayant manqué de peu de lui faire subir un lynchage.



L'homme est actuellement entre les mains des gendarmes qui ont fini d'ouvrir une enquête. Nos sources de nous signaler qu'il pourrait être transféré sur Dakar. Affaire à suivre...