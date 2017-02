SANTÉ - Thiomby étrenne sa première ambulance médicalisée

Sous la présence du maire de la commune Alexandre Ngom , du Président du conseil départemental Baba Ndiaye et de l'essentiel des élus locaux du département, Thiomby a fini de réceptionner, ce week-end, sa première ambulance médicalisée. Il s'agit d'un don consenti par une bonne volonté qui a préféré requérir l'anonymat. Le maire a profité de l'occasion pour le féliciter du geste et signaler que le manque d'ambulance posait de sérieuses difficultés pour les populations de cette commune de la région de Kaolack.



Il a aussi pris l'engagement de renoncer à ses indemnités pour les consacrer à l'entretien du véhicule et à l'achat de carburant. Les leaders politiques ont, par ailleurs, plaidé pour une inscription massive sur les listes électorales.