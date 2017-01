SALIOU CISS, ARRIÈRE GAUCHE DES LIONS : « La Can est un rendez-vous continental auquel tout joueur rêve de participer »

«On s’attendait à pire que cela. Là, on voulait faire trois matches sur trois et récolter les neuf points comme on avait fait lors des phases éliminatoires. On s'est toujours mis dans la tête que c’était possible et qu’on pouvait le faire. Actuellement, on est sur la bonne voie. Continuons dans cette constance. Cela fait longtemps que le Sénégal ne s’est pas qualifié en ¼ de finale. Cette fois-ci nous voulons réussir quelque chose.

La Can est un rendez-vous continental auquel tout joueur rêve de participer. C’est ce qui explique cette motivation autour de l’équipe. On est plus que motivé et engagé pour offrir au peuple sénégalais le bonheur tant attendu. Et pour y arriver, il nous faut beaucoup plus de concentration et de sérénité au sein de l’équipe. On a une lourde tache sur nos épaules. Donc, la seule chose qu’on peut donner aux 14 millions de supporters, c’est de gagner. On est conscient de tout cela. On a une mission envers le peuple sénégalais!»

«Pour nous, la Can vient de débuter. On ne va pas regarder les matches qui sont derrière nous. On se projette sur les prochaines sorties. Dans un premier temps, nous voulons un carton plein. Pour ce faire, on va aborder avec sérénité et rigueur le match contre l’Algérie. C’est un match qu’on va jouer à fond. La joie est là, mais on a toujours la tête sur les épaules. Il faut garder cette sérénité tout au long de cette compétition. Malgré la qualification, il ne faut pas s’arrêter là.

Peu importe l’adversaire, on est prêt à jouer avec n’importe quelle équipe. Il n’y a pas de frustration sur le fait d’être sur le banc. Tant que l’équipe marche on est tous soudé derrière. Nous sommes unis et indivisibles. On est toujours prêt quand on nous donne notre chance. On va la saisir jusqu’au bout».