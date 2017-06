SALIF DIAO REGRETTE LES ABSENCES DE MANÉ ET BALDÉ KEITA AUX DEUX PROCHAINS MATCHS

L’ancien international sénégalais Salif Diao a dit, samedi, à Kaffrine (est), qu’il regrettait les absences de Sadio Mané et de Diao Baldé Keita aux matchs du Sénégal contre l’Ouganda et la Guinée-Equatoriale, les 5 et 10 juin, à Dakar.



"C’est dommage que Sadio Mané et Diao Baldé Keita ne soient pas là pour les deux prochains matchs. Ils sont importants pour l’équipe", a commenté l’ancien milieu de terrain sénégalais devenu consultant.



Diao s’entretenait avec des journalistes en marge d’une réunion des acteurs du football à Kaffrine, sur les difficultés du football sénégalais.



"Le Sénégal a assez de ressources pour pouvoir remplacer les deux attaquants sénégalais déclarés forfaits", a-t-il toutefois signalé. "Je suis sûr qu’il y a d’autres joueurs qui attendaient ce moment là pour s’exprimer."



Des médias ont annoncé les forfaits de trois joueurs sénégalais, Younousse Sankharé (Bordeaux, France), Diao Baldé Keita (Lazio, Italie) et Alfred Ndiaye (Hull City, Angleterre).



Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a convoqué 26 joueurs pour un stage qui se déroule depuis le 27 mai, à Saly-Portudal (ouest).



Le Sénégal jouera un match amical international contre l’Ouganda, le 5 juin, à 21h, au stade Léopold-Sédar-Senghor.



Le 10 juin, à 21h, dans le même stade, il va rencontrer la Guinée-Equatoriale, pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun.



"Nous sommes sortis de la Coupe d’Afrique des nations avec une déception. Mais quand on regarde les choses à distance, on voit qu’il y a une progression de l’équipe nationale", a poursuivi Salif Diao.



Il appelle les supporters de l’équipe nationale à être "patients". "Il faut que nous soyons calmes et sereins. On a fait confiance à un coach, il faut qu’on l’accompagne", a recommandé Diao aux supporters.