SAINT-LOUIS : Un raz de marée pour accueillir Macky Sall

La ville de Saint-Louis a battu le record de mobilisation en réservant à son hôte de marque qu’est le président de la République du Sénégal, un accueil « innommable ». C’est le mot employé par Macky Sall himself en marge de la cérémonie d’inauguration du complexe de transformation halieutique de Gokhou Mbacc ce dimanche 05 mars. Macky Sall a été tellement ébloui par le tapis rouge que la ville tricentenaire lui a déroulé qu’il n’a pas lu son discours. En lieu et place, le président a improvisé. Et c’est pour rendre un vibrant hommage aux saint-louisiens qui ont « bravé » la chaleur pour lui prouver que l’hospitalité saint-louisienne tant vantée n’est pas un vain mot. Avant lui, c’est le ministre de l’Hydraulique, par ailleurs maire de la ville de Saint-Louis Mansour Faye qui a tenu à souligner que jamais un président n’a eu droit à un tel accueil.