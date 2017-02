SADAGA DÉFIE L'ADVERSAIRE : « À Touba, Macky gagnera, qu'il vente ou qu'il neige... L'ennemi a été maîtrisé et le mal exorcisé »

En réponse à l'accusation faite contre lui par l'opposition qui le soupçonne de garder par devers lui les récépissés de milliers de citoyens habitant Touba, l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga a préféré brandir les documents. Il s'est résolu à assumer toute sa responsabilité. « Ce sont plusieurs milliers de personnes que j'ai aidées à s'inscrire sur les listes électorales et à se faire confectionner des cartes d'identité biométriques. Je les ai sensibilisées, transportées vers les commissions, encadrées à accomplir les formalités. Nous y avons injecté plus de 13 millions de francs. C'est ensuite que j'ai récupéré, avec leur accord, les récépissés pour les garder en sécurité. Toutes ces personnes dont les documents sont entre mes mains sont des militants de l'Apr. Mes responsables de zone sont allés leur parler et ont convenu avec eux cette formule. Aujourd'hui, 4000 parmi ceux qui nous font confiance vont recevoir leurs cartes d'identité parce que disponibles ». Le député se félicitera de l'excellent travail abattu par le sous préfet Modou Mbacké Fall qui, dit-il, a su s'acquitter de ses tâches avec dynamisme, équité entre les formations politiques et transparence.



Abdou Lahad Seck Sadaga toujours face à la presse de défier ses détracteurs. « Ceux qui ne font pas comme moi, soit, n’ont pas les moyens financiers, soit n’ont pas une base politique pour le faire. Je le répète encore une fois. Je n'accepterai pas qu'un seul militant de l'Apr manque de voter juste parce qu'il n'a pas de carte d'identité. Pour cela, j'ai embauché 20 personnes pour conduire les gens vers les commissions à raison de 20 000 francs par personne et je me charge, sur fonds propres, de leur restauration et du carburant pour les véhicules affrétés pour la tâche ''.



TOUBA VOTERA POUR MACKY

Interpellé sur la menace que peut constituer le Pds au vu des différentes victoires enregistrées par les lieutenants de Wade à Touba, Sadaga se voudra ferme. « C'est parce que nous avions gagné que je suis devenu parlementaire. L'idée répandue selon laquelle Touba est accrochée à Wade est totalement fausse. Ce sont nos divergences qui nous avaient fait perdre. Aujourd'hui, c'est l'unité absolue. Le Président m'a demandé de me ranger dernière Moustapha Cissé Lô et j'ai accepté de le faire sans condition''. Abdou Lahad de confier que « l'ennemi a été maîtrisé et le mal exorcisé ». L'ennemi c'étaient, selon lui, les mauvaises langues qui infiltraient les familles religieuses et le mal c'était, ajoute-t-il, la division dans les rangs du parti. Pour rappel , lors du référendum le '' Non '' avait obtenu 65720 et le '' Oui '' 26315...



LES RÉALISATIONS DU RÉGIME SALL



Pour donner la majorité au Président Macky Sall, Sadaga dit aussi compter sur les réalisations enregistrées dans les cités Mourides. Ces réalisations vont, dit-il, des routes réalisées dans les localités comme Keur Nganda, Touba à la construction imminente d'un nouvel hôpital en passant par l'autoroute Ila'a Touba et le soutien apporté à la construction de la mosquée Massalikoul Jinaan. Il annoncera une enveloppe de 200 milliards à injecter dans le secteur de l'assainissement.



À ce jour, dans le cadre des inscriptions, à Touba Mosquée 135 994 personnes ont été enregistrées, a Touba Fall 973, à Missirah 817, à Ngaye 1094 et à Dalla Ngabou 1 492. Soit un total de 141 370 personnes. L'arrondissement Ndame a fini de recevoir 35 532 cartes d'identité confectionnées et disponibles.