SACRE DE SAINT-LOUIS BASKET CLUB : Les populations déroulent le tapis rouge aux championnes

Les filles de l’équipe de Saint-Louis Basket Club ont été accueillies en héros par les populations de la ville tricentenaire.



Couna Ndao et ses autres camarades ont reçu un hommage mérité de la part des ressortissants de la ville tricentenaire après leur sacre en finale de Play- off devant l'ASC Ville de Dakar. Très en verve, elles ont sillonné les quartiers de la ville, juchées sur les véhicules, avant de se rendre à la mairie pour remettre le trophée à l’édile de la ville. '' Vous aviez toujours honoré Saint-Louis et les Saint-louisiens dans le passé et aujourd’hui encore vous continuez de maintenir le cap en hissant très haut le basket saint-louisien. Soyez certaines que les autorités municipales seront toujours à vos côtés pour vous soutenir ! '' Mansour Faye a ainsi manifesté toute sa joie et sa fierté envers ces joueuses qui selon lui, se sont comportées en vraies ''coumba-linguères'' pour remporter de fort belle manière ce trophée. '' Nous allons nous atteler à mettre en place des infrastructures viables pour valoriser les potentialités de notre basket à l'interne, a ajouté le maire de Saint-Louis.

Sur la même lancée, le président de SLBC a pris la parole pour féliciter les joueuses et réitérer son engagement à continuer à soutenir le club. Alioune Diop s'est toutefois offusqué de l'attitude des autorités et autres dirigeants du basket au niveau national qui n'ont pas été très cohérents dans les choix s'agissant des pré sélectionnées en équipe nationale, mais aussi des joueuses pressenties comme reines du basket pour cette présente saison . Le Dg de l'ONAS estime que des joueuses comme Couna Ndao ont leur place dans ces choix et cela est une réalité reconnue par les tous les professionnels de cette discipline, a t-il dit avant de préciser que quelle que soit la situation, le basket saint-louisien continuera de planer au dessus des autres régions. A Noter que les autorités communales ont remis des primes conséquentes aux filles de SLBC et à leur encadrement. 2 millions de frs et beaucoup d'autres cadeaux offerts par d'autres personnalités pour les protégées de Jupiter Niang pour les remercier d'avoir honoré la ville de Saint-Louis et tous les Saint-Louisiens...