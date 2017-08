SACCAGES DES BUREAUX DE VOTE À TOUBA - Les enquêteurs mettent les bouchées doubles et interpellent les 'Dolly'

La police spéciale de Touba a mis les bouchées doubles cette semaine pour mettre la main sur les véritables commanditaires des saccages des bureaux de vote de Touba-Université le dimanche 30 juillet 2017. La regrettable scène s'est produite dans l'après-midi de la journée électorale. Les enquêteurs, qui ont reçu le renfort de deux adjudants chef et simple, ont procédé à l'interpellation pour enquête de trois responsables de la coalition Manko Gagnante du Président Wade dans la cité religieuse. Il s'agit des ''Doly'', c'est à dire Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, Cheikh Mbacké Bara Dolly mais aussi de Serigne Assane Mbacké.



Les enquêteurs disposent, en effet, de vidéos prises en des endroits différents et de témoignages collectés depuis les premières heures des saccages. Des séances de confrontation sont aussi inscrites dans l'agenda des limiers qui veulent rapidement et efficacement boucler l'enquête. Nos sources de confier que la procédure enclenchée n'a aucune relation avec les recours déposés par certaines coalitions de partis.



La coalition Benno Bokk Yakaar a déjà fini de déposer un recours en annulation déposé par l'avocat Abdoulaye Babou. D'autres coalitions ont par la suite déposé des recours similaires. Il s'agit notamment de Béneen Baat Bu Bees et d'And Suxali Sénégal...