SACCAGE DE BUREAUX À TOUBA - La Cojer s'étonne que Mor Lô ait été arrêté sur la base du témoignage d'un taximan qui a battu campagne pour le Wattu

Arrêté et déféré, Mor Lô croupit au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Diourbel depuis une semaine. Il est accusé d'avoir pris part au saccage de bureaux de vote le 30 juillet 2017. En réunion de crise ce lundi chez Moustapha Cissé Lô, les jeunes de la Cojer de Touba ont tenu à faire état de leur grand étonnement face aux motifs qui ont concouru à l'arrestation de celui qui a été mandaté pour représenter la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la commission de recensement des votes de Mbacké.



Khadim Sylla de se vouloir précis dans la déclaration. '' Nous exigeons la libération de Mor Lô qui a été mis aux arrêts sur la base du simple témoignage d'un chauffeur de taxi qui, durant la campagne électorale, a travaillé pour le compte du Pds, pendant que les frères Dolly aperçus dans des vidéos n'ont été victimes d'aucune poursuite judiciaire ! ''



Il dénoncera par ailleurs, l'attaque de la maison de l'honorable député Abdou Lahad Seck qui, dira-t-il '' a échappé à une mort certaine '', avant de déclarer scandaleux le saccage des bureaux de vote.



Les jeunes Républicains de signaler avoir, auparavant, enregistré plusieurs attaques perpétrées par l'ennemi politique. '' Déjà le 15 juillet 2017, la maison de Sokhna Adji Seck a été vandalisée par des membres de la coalition Gagnante et des milliers de cartes électeurs emportés. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Sokhna Astou Boury Mbacké de recevoir la visite d'une bande de nervis envoyés par les Dolly. '' Ils affirmeront avoir la ferme volonté d'obtenir la libération de leur camarade qui ne devra point '' être l'agneau du sacrifice. ''