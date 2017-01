Rufisque : M. S se fait gruger près de 300 000 F CFA par un faux agent de la SONATEL

Par ces temps qui courent, les jeux validés par Orange sont assez nombreux. Certes Orange avertit très souvent sa clientèle à faire attention aux escrocs et autres arnaqueurs, ces derniers trouvent toujours les moyens de tromper la vigilance des clients d’Orange. La tentation est très forte pour une personne en difficulté de tomber dans le piège.

Ce qui est arrivé à M. S, pourrait arriver à n’importe qui se trouvant dans le besoin. On est le 31 Décembre, jour de fête, mais jour de cauchemars pour M. S. Vers 10 heures, il reçoit un coup de fil de quelqu’un qui se fait appeler A. S et disant être un agent de la SONATEL. Ce dernier lui demanda de lui envoyer son prénom et nom et N° de CNI pour lui envoyer le montant de 200 000 F CFA qu’il aurait gagné. Sentant son piège fonctionner, A. S le rappelle pour lui dire qu’en réalité c’est une BMW qu’il aurait gagnée et un terrain de 300 m2 à la VDN. Seulement voilà il doit participer à hauteur de 260 000F CFA pour les papiers du véhicule et 20 000 F CFA de carte de crédit de communication. Croyant que la chance lui souriait, M. S s’empresse d’aller s’endetter à la banque où il réussira à avoir 300 000 FCFA qu’il enverra malheureusement au faux agent de la SONATEL. Triste fin d’année pour ce soutien de famille, qui a eu le malheur de trop faire confiance à ORANGE. M. S. a cependant porté plainte contre X...