Rufisque : Ismaïla Madior Fall fixe l’objectif aux apéristes

« J’appelle les responsables politiques à se départir de toute idée de tendance, de clans et de factions. La démarche, c’est de faire en sorte qu’un élan populaire accompagne le président Macky Sall pour sa réélection pour un second et dernier mandat et la réalisation de tous ses projets.»

C’est la réponse d’Ismaïla Madior Fall à des responsables APR qui lui tendent la main. Mais c’est aussi une petite phrase pour insister et en finir avec le débat, un temps agité puis plié sur un éventuel 3eme mandat du président de la République. Ismaïla Madior Fall était retourné dans son fief, Rufisque Nord, pour assister à un meeting

« Monsieur le ministre, vous arrivez à l’APR au bon moment. Tous ceux qui sont là sont vos militants, je serais ton baay-fall », a déclaré le haut conseiller Demba Diallo. Voulant pousser Ismaïla à adhérer à sa logique, Mr Diallo d’égrener un chapelet de lamentations consécutives à leur sort dans le parti.

« Les authentiques ont beaucoup souffert, nous sommes les authentiques avec qui le président Sall a eu 65% à la présidentielle de 2012. D’autres sont venus nous imposer leur diktat, nous ont écartés par la force et depuis lors ils n’arrivent pas dépasser la barre de 50%. Ceux qui sont en face de vous, sont acquis à la cause du président Macky all depuis 2009, et je suis le seul parmi eux à bénéficier d’un poste. Je peux vous dire que des responsables du parti ont fait des mains et des pieds pour que cette manifestation ne puisse pas se tenir» a déploré Diallo, entouré de plusieurs responsables, ayant à tour de rôle étalé leurs frustrations.

A leur suite, le ministre a servi qu’il toujours porté depuis le début de son militantisme dans le parti au pouvoir. « Je n’aurais pas de clans, ni de frontière encore moins de sens interdit dans ma modeste contribution au travail politique qui est en train de se faire à Rufisque nord »