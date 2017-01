Rooney rejoint Bobby Charlton: 249 buts avec Man United

Rooney efface progressivement Charlton des tablettes, puisqu'il est déjà devenu meilleur buteur de la sélection anglaise en lieu et place de la légende du foot anglais (53 buts en 119 sélections pour Rooney).



Présents dans les tribunes, Charlton (79 ans) et l'entraîneur des débuts de Rooney, Sir Alex Ferguson, ont célébré comme il se doit l'attaquant de 31 ans.



Il avait déjà pris en novembre la tête du classement des meilleurs buteurs de ManU en Coupe d'Europe avec 49 buts, une réalisation de plus que le Néerlandais Ruud van Nistelrooy.