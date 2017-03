Ronaldo veut faire le ménage au Real : La liste des joueurs indésirables

"Si tous (NDLR: ses coéquipiers) étaient à mon niveau, nous serions peut-être premiers", la déclaration est signée Cristiano Ronaldo et date de février 2016, à la suite d'une défaite face à l'Atletico Madrid. Treize mois plus tard, le Portugas ne semble pas avoir changé d'avis. Au contraire.



Selon le site espagnol Diario Gol, CR7 souhaite voir partir certains coéquipiers. Asensio, Lucas Vazquez, Keylor Navas, Isco et Alvaro Morata peuvent notamment faire leurs valises.



Plus surprenant, le Ballon d'Or aimerait aussi que les Français Raphaël Varane et Karim Benzema quittent Santiago Bernabeu. Selon lui, le défenseur central est "surcoté". Ronaldo n'aurait pas non plus apprécié que son compatriote Pepe soit dépassé dans la hiérarchie par l'ancien Lensois.



Concernant Benzema, le Portugais considère qu'il est surprotégé par Zinedine Zidane et estime qu'il est trop individualiste, toujours selon Diario Gol.