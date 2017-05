Ronaldo s’enflamme pour Zidane

Merci Zizou

Entre Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, c’est décidément l’amour fou. Alors que l’entraîneur tricolore n’a plus de mots au sujet des performances répétées de son attaquant vedette, la fin de saison en boulet de canon du Portugais lui valant une pluie de louanges depuis plusieurs semaines, le quadruple Ballon d’Or n’est pas en reste lorsqu’il s’agit d’évoquer le travail de l’ancien champion du monde à la tête du Real.En attestent les nouveaux mots doux de CR7 pour le Français à l’issue de la victoire décrochée par le Real à Malaga (2-0). Un succès synonyme de titre de champion pour le club de la capitale, le 33e de son histoire mais le premier depuis cinq ans. "Il a fait un travail phénoménal et a géré l’effectif de façon très intelligente, s’est ainsi enflammé le Portugais dans des propos rapportés par AS. Tout le monde a eu du temps de jeu et cela s’est vu jusqu’à la fin. Quand les remplaçants entraient en jeu, ils jouaient bien."Et l’ancien Mancunien de continuer sur le même ton, sans aller néanmoins jusqu’à faire du Français le meilleur entraîneur de sa carrière. ''C’est difficile de dire le meilleur. Il a fait un travail extraordinaire. Il s’est montré intelligent avec les joueurs. J’étais son admirateur et maintenant je l’admire aussi comme entraîneur.''Une admiration qui valait bien un "Merci Zizou" et une photo souvenir son son compte Instagram.