Ronaldo risque (vraiment) de la prison

Dans le nouveau feuilleton qui agite le tout-Madrid, Cristiano Ronaldo ne veut donc pas plier le genou. C’est furieux que la star du Real Madrid a vécu l'audience de son procès pour fraude fiscale (estimée à 14,7 millions d’euros). "Si je ne m’appelais pas Cristiano Ronaldo, je ne serais pas là", a-t-il clamé devant la cour, avant de qualifier la justice espagnole d’"insectes" attaquant "seulement les lumières qui brillent" via une citation sur Instagram. Mal en lui en prend.



Mis en examen et sous le coup d'une peine allant jusqu'à 15 ans de prison, "CR7" est bien dans la panade. En se déclarant innocent et en niant la notion d’avoir agi en conscience, il risque en effet une peine de prison ferme de 7 ans s’il est jugé coupable. C’est ce que dévoile ce lundi ainsi Football Leaks, qui avait déjà dénoncé ce scandale d’importance il y a un an. On le sait, seules les peines de prison de moins de 2 ans dans les affaires fiscales n'envoient pas l’accusé derrière les barreaux.

Selon le consortium de journaux européens, la star espagnole devrait donc répondre coupable, ce qui lui permettra d’éviter la prison ferme. Il écopera donc d’une peine de moins de 24 mois et surtout d’une énorme amende. Ronaldo, défendu par les avocats de Jorge Mendes, a deux semaines pour choisir sa ligne de défense.