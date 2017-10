Ronaldo et Benzema soutenus par leurs coéquipiers

Que les choses vont vite dans le milieu du football. Il n’y a pas si longtemps, les trios de la BBC au Real Madrid (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) et de la MSN au FC Barcelone (Messi, Suarez, Neymar) affolaient les compteurs. Aujourd’hui, la MSN a perdu son N avec le départ de la star brésilienne au Paris Saint-Germain. Quant à la BBC, si le trio existe toujours, il est clairement affaibli par les blessures à répétition de Bale, et par le manque d’efficacité de Ronaldo et Benzema.

Depuis le début de la saison, le Portugais et le Français n’ont inscrit que neuf buts à eux deux (sept pour CR7 et deux pour KB9). Des statistiques décevantes, surtout si l’on prend en compte le nombre d’occasions franches créées par le duo : 23, selon Marca. Mais le Real Madrid ne s’inquiète pas et apporte son soutien total à Ronaldo et Benzema. « Nous sommes avec vous jusqu’à la mort », aurait même lâché le staff madrilène, relayé par Sport.