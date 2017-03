Ronaldo en a insulté Zidane… (vidéo)

Visiblement, Zinedine Zidane n’a pas le droit de remplacer Cristiano Ronaldo en cours de match sans que cela ne fasse de vagues… Peu en réussite devant le but (2 tirs tentés seulement), mais crédité de deux passes décisives pour Karim Benzema (25e) et Casemiro (68e), le Portugais n’a pas joué la fin de match contre Bilbao, lors d’une victoire difficile (1-2)."Pourquoi moi ? Va te faire foutre !", a ainsi marmonné le quadruple Ballon d’Or au moment de rejoindre le banc de touche, à la 79e minute, pour l’entrée en jeu d’Isco. Ronaldo n’a pas refusé la main tendue par son entraîneur, fort heureusement, mais il a vraiment peu apprécié ce remplacement en cours de match, le 4e cette saison. Son compteur est paralysé à 19 réalisations, loin du score de Lionel Messi (23 buts)…Après la rencontre, Zizou a atténué cette réaction de CR7, qui a forcément égayé la presse espagnole ce dimanche. "Vous pouvez sortir de temps en temps. Il était heureux de la victoire. C’est ce que je retiens", a assuré l’entraîneur français en conférence de presse, expliquant qu’il désirait finir la rencontre en 4-4-2, "pour défendre un peu plus et avoir plus d’équilibre". On rappellera par ailleurs que Zidane n’a toujours pas trouvé la bonne formule tactique pour satisfaire ce Cristiano Ronaldo, 32 ans, qui aspire à finir sa carrière en tant qu’avant-centre.