Ronaldo a été désigné sportif de l'année 2016 par les agences de presse européennes.

C'est encore Noël pour Cristiano Ronaldo ! L'attaquant polyvalent international portugais (136 sélections, 68 réalisations) a été désigné sportif de l'année par les agences de presse européennes (au nombre de 27), lundi.

Succédant au palmarès au tennisman serbe Novak Djokovic, il devance, avec 204 points, le Britannique Andy Murray (180 pts), numéro un mondial de la petite balle jaune, lauréat du tournoi de Wimbledon et champion olympique, mais aussi la nageuse hongroise Katinka Hosszu (136 pts), trois fois dorée durant l'été à Rio de Janeiro et première femme de ce classement.

Auteur au total de 55 buts, "CR7" n'a fait que gagner en 2016: la Ligue des champions, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la Fifa avec le Real Madrid, l'Euro sous les couleurs de la Seleçao, et le Ballon d'or et le prix UEFA du Meilleur joueur d'Europe à titre personnel. Attention à l'indigestion !