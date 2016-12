Ronaldo, Higuain… les punchlines de Maradona

Présent mardi à Dubaï lors des Globe Soccer Awards qui ont notamment consacré Cristiano Ronaldo joueur de l’année, Diego Maradona ne s’est pas gêné pour égratigner le roi de la soirée au moment de donner son avis sur la future affiche des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Napoli.

"J’aimerais que le match se dispute aujourd’hui car Cristiano Ronaldo n’est vraiment pas dans une forme optimale", dixit la légende argentine, ainsi relayée par Marca. Fan du club napolitain dont il a défendu les couleurs entre 1984 et 1991, El Pibe de Oro n’oublie pas au passage d’allumer son compatriote Gonzalo Higuain, passé cet été du Napoli à la Juve. "Les temps ont changé. Avant, on préférait l’amour du maillot à l’argent…"

Toujours au sujet de ce transfert retentissant, Maradona n’oublie pas d’épingler le président de la formation chère à son cœur, Aurelio de Laurentiis. "Higuain a fait des miracles en marquant 36 buts la saison dernière. Mais De Laurentiis a vu que la Juve avait besoin d’un attaquant et il l’a transféré. Ce président pourrait même vendre sa femme..."