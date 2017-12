Voici la réaction à chaud sur Dakaractu de Roger Mendy après le tirage au sort lié à la prochaine Coupe du Monde. « Si on réédite la discipline tactique dont on a fait montre durant les trois derniers matchs, on va se qualifier au deuxième tour. Au-delà, je ne saurais m’avancer, car ce n’est pas facile avec les grandes équipes », a souligné l’ex-défenseur.