Roger Mendy : " Si on gagne et que l'homme du match est notre gardien de but, cela veut dire qu'on a souffert "

L'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Roger Mendy, a analysé la première sortie des Lions face à la Tunisie. A l'en croire, l'équipe a gagné mais a beaucoup souffert. Selon Roger Mendy : " Ok l'équipe a gagné, mais on a beaucoup souffert. Si dans un match, on donne le titre de l'homme du match au gardien, cela veut dire que l'équipe, même si elle a gagné, elle a beaucoup souffert jusqu'à ce que le gardien soit sollicité autant. On est la première nation africaine, on a fait un parcours sans faute, il faut maintenir son statut de leader! "