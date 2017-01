Roger Mendy : " Ce que je retiens de notre face à face contre les zimbabwéens en 1985 "

Consultant de la CAN 2017, Roger Mendy est revenu sur la rencontre Sénégal/Zimbabwe en 1985. L'ancien capitaine de rappeler que Jules François Bocandé avait inscrit un triplé permettant aux Lions de gagner ce match. Mais il a aussi rappelé le rôle de chef joué par la défense sénégalaise de l'époque qui avait tenu fort durant ce match. Aucun but n'avait été encaissé par les Sénégalais et comme Bocandé était en forme, il a marqué trois buts.

" Je retiens un match difficile mais qui a vécu. Jules avait marqué trois buts mais aussi nous avons bien défendu. Au final, nous avons remporté la rencontre par 3 buts à 0. "