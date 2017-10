Rixe dans un bar, outrage à agent : Les étudiants congolais ont fait face au juge

Le pire a été évité chez « Catho » à Dieuppeul le 3 Octobre dernier. Une bataille rangée, a en effet opposé des clients du bar à un groupe d’étudiants Congolais. Ces derniers avaient organisé une soirée dans une boite à l’enseigne la Marocaine sise au Point E. Après cette virée nocturne, ils avaient décidé de se rendre dans le bar chez « Catho » pour prendre un pot. Arrivés sur les lieux à 7 heures du matin, ils sont trouvés les portes du bar ouvertes avant de s’installer et ensuite passer la commande. Ils ont trouvé sur place d’autres clients avec qui, ils ont partagé des verres ensemble. Soudain, une dispute a éclaté entre eux et la gérante. Des clients sénégalais qui les avaient précédés sur les lieux se sont mêlés dans la dispute et la situation a dégénéré et une bagarre s’en est suivie. Les étudiants originaires d’Afrique centrale ont cassé des bouteilles pour en découdre avec des clients du bar qui ne supportaient pas leurs insultes.



Un policier en faction dans les environs, Pierre Emmanuel Diandy, venu aux nouvelles a été rudoyé par les étudiants.



« Le 3 octobre dernier, j’ai été désigné pour réguler la circulation au niveau du rond-point Jvc non loin du bar chez « Catho ». Aux environs de 8 heures 30 minutes, mon attention a été attirée par un grand vacarme assourdissant qui provenait dudit bar. Revêtu de mon uniforme et insigne apparente, je me suis déplacé pour avoir le cœur net. J’ai trouvé un groupe d’étrangers qui s’exprimait en une langue qui n’est pas de chez nous. Manifestement, ils étaient ivres et chacun d’eux tenait une bouteille de bière vide et certains parmi eux aussi présentaient des blessures légères. Ainsi, j’ai constaté qu’il y’avait partout du sang et des tessons de bouteilles sur les carreaux. Quand je me suis approché d’eux, le nommé Hervé qui était très excité tenait coûte que coûte à me parler, ce que j’ai refusé. Ainsi, il a tenu des propos injurieux à mon égard et comme il était violent, je suis ressorti pour aviser le CDT du corps urbain afin qu’il puisse dépêcher un groupe d’intervention sur les lieux. Contre toute attente, ce dernier m’a donné un violent coup de poing au visage. C’est ainsi que les gens qui étaient à côté se sont rués sur eux et la situation a dégénéré. Nous avons usé de la force pour nous dégager en conduisant les plus belliqueux » dira t’il à la barre.



Le gérant du bar et la serveuse ont été aussi appréhendés. Amadou Moustapha Ndiaye, Khady Fall sont en effet incriminés pour fermeture tardive et vente de boissons alcoolisées en dehors des heures légales.



Michel Poko, Denord Yanza, Emmanuel Malga, Elenga Gatien, Franck Mpassi et Lekias Roger les mis en cause pour ivresse publique et manifeste, trouble à l’ordre public, rixe, outrage à agent des forces de police dans l’exercice de leurs fonctions, scandale au poste de police, rébellion et violences et voies de fait ont tour à tour reconnu les faits arguant qu’ils étaient ivres cependant. L’affaire est pendante devant la justice.