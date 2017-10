Risque d’exclusion au Ps : La parole aux "futurs exclus"

Idrissa Diallo : ‘’OTD est un spécialiste de la destruction’’



Cette décision n’a aucune valeur juridique, d’autant plus que le mot «auto-exclusion» qui a été utilisé sonne comme une fuite de responsabilités. Cette sortie est le fait de gens qui sont en perte de vitesse. Car, on n’a pas été informés, on n’a jamais été convoqués par une instance pour nous demander ce qui se passe. Maintenant, s’ils manquent de courage pour dire que les gens se sont auto-exclus, c’est leur affaire. Ousmane Tanor Dieng est un spécialiste de la destruction et il n’a pas le droit de prendre des décisions à la place des gens puisqu’il n’est qu’un militant qui a montré ses limites. Depuis qu’il est à la tête du Parti socialiste, le parti n’avance pas, le parti ne fait que reculer et essuyer des défaites».



Aïssata Tall Sall : ‘’Ils n’ont qu’à oser et s’assumer’’



J’ai appris comme tout le monde dans la presse, par un communiqué anonyme, notre supposée exclusion ou auto-exclusion du parti socialiste. Je ne suis pas concernée parce que je n’ai pas officiellement été saisie. J’attends une notification formelle du Secrétariat exécutif national. D’ailleurs, je les invite à oser et à s’assumer. En ce moment, je prendrai ma décision. Je fais partie des personnes qui ont rédigé les procédures d’adhésion avec la charte du militant, donc le bureau politique n’est pas légitime à exclure un membre du parti.’’



Bamba Fall : ‘’c’est tout simplement de l’intimidation’’



‘’Ils veulent nous intimider pour éviter la pression de l’organisation du Congrès de juin 2018 qui marque la fin d’un mandat de complot et de honte. Ils sont persuadés qu’ils seront dégagés de la direction du parti. Ce qui entrainera directement la perte de leurs postes. Parce que si cette direction n’est pas là jusqu’aux présidentielles, Macky Sall va reprendre ses postes et va s’intéresser aux nouveaux responsables du parti.

C’est pourquoi ils cherchent à nous intimider, à nous isoler, pour que nous ne parlions plus du prochain renouvellement qu’ils ne comptent pas organiser. Donc, une déclaration par voie de presse est loin de répondre aux normes d’une décision d’exclusion qui est règlementée par les textes du parti. Ils ont aussi trahi les valeurs du socialisme qu’ils ont substitué aux humeurs calculées du jeune Président libéral, Macky Sall.

Donc l’actuelle direction du parti est l’antichambre de l’Apr. Cette direction du Ps demeure la plus impopulaire et la plus opportuniste de l’histoire du parti. Nous, nous ne l’accepterons pas. Eux se sont auto-exclus des valeurs et principes du socialisme. Nous attendons dignement qu’ils nous notifient la décision.’’



Rewmi Quotidien