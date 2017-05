Rio Ferdinand : « Liverpool ne vaut rien sans Sadio Mané »

Une équipe disposée en 3-4-3 avec Lloris – Keane, Luiz, Azpilicueta – Zaha, Kante, Alli, Rose, Mané – Lukaku, Hazard.

«L’influence que ce gars a eu sur l’équipe de Liverpool, même s’il ne marque pas, est phénoménale. Cette équipe ne vaut offensivement rien sans l’implication de Sadio», explique l’ancien international anglais, actuellement consultant à la chaine de télévision BT Sport.

En janvier déjà, Ferdinand avait été impressionné par l’abattage du Sénégalais. «Il apporte le rythme, l’intensité et la profondeur qu’aucun joueur de Liverpool ne peut apporter. C’est le cauchemar d’un défenseur»

Sur les six matches joués en l’absence Sadio Mané (13 buts en 29 matches), les Reds n’en ont récolté que 11 points sur 18 possibles pour seulement 7 buts inscrits.

Forfait pour le reste de la saison à cause d’une blessure au genou, contractée le 1er avril dernier, Mané reste la plus grande satisfaction de Liverpool avec 13 buts et une implication dans 43 occasions créés par son équipe.

Désigné également dans le onze Type de la Premier League, Sadio Mané reste l’une des meilleures signatures de la saison en Premier League. Il a été transféré de Southampton pour une enveloppe de 40 millions d’euro. Soit le plus gros transfert de l’histoire d’un joueur africain en Angleterre.



Jourdesport