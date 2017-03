Rewmi -USA (RUSA) : Un nouveau bureau mis en place

Réuni en assemblée générale ordinaire, le Rewmi des Etats-Unis a procédé à la mise en place d’un nouvel organigramme. Le coordinateur sortant Chouaib Coulibaly a été réélu.

Suite aux présentations des rapports d’activités, une proposition de règlement intérieur a été aussi introduit et voté à l’unanimité. Les débats ont par la suite porté sur la vie du parti aux USA et les efforts de massification entamés dans plusieurs Etats. L’assemblée a vivement recommandé de continuer le travail de recrutement et de structuration.