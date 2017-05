Révélation de Me El Hadj Diouf sur des surfacturations à l’Assemblée : Son audition demandée

La sortie de Me Diouf et ses révélations sur des surfacturations supposées sur la vidange des voitures ne laisse pas indifférent. Un jeune de la CCR de Pikine demande son audition devant un tribunal.

« Nous n’avons pas encore fini d’épiloguer sur le niveau de la présente législature, voilà que notre Me adoré nous en administre une preuve patente. Sur la base de votre révélation et des zones d’ombres y découlant, il me parait juste de vous convoquer devant la barre, pour vous demander en tant que brillant avocat de nous servir l’article du code pénal qui vous tombe sur la tête pour dénonciation tardive. »

La sentence attendue, selon le jeune Hamidou Ndao, auteur de la note « doit être proportionnelle au degré du mensonge. C’est encore une autre facette de cette législature que vous-même qualifiez de plus nulle ».