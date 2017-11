Révélation : Sadio Mané casque 250 euros pour se raser

Quand on a les moyens, on dépense sans compter dit l’adage et le célèbre footballeur sénégalais qui fait le bonheur de Liverpool et Jorgen Klopp ne nous démentira pas. People.sn qui a fouillé dans la vie privée du Lion, renseigne que Sadio Mané ne réfléchit pas quand il veut se faire plaisir. Rien que pour avoir une coupe originale, le sénégalais casque 250 euros dans un quartier huppé de Liverpool et se réserve la salle de coiffure tout seul le temps de refaire sa tête. Alors qu’à Dakar pour moins d’un euro le compte est bon, c’est son coiffeur attitré qui se frotte les mains et prie pour que ses voyages à Dakar ne dure pas.