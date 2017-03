Réunion ordinaire de l’ABCA : Réaffirmation de la volonté de création d’une monnaie et d’une Banque Centrale commune en Afrique

Le Bureau de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) a tenu sa réunion annuelle ordinaire ce 08 mars 2017 au siège de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar. Il faut dire que depuis la création de cette Association, son Secrétariat Permanent est abrité et assuré par la BCEAO, qui traduit ainsi depuis de longue date, son idéal panafricain et sa volonté de participer activement et de manière ordonnée au processus d'intégration monétaire à l'échelle du Continent. La BCEAO accueille traditionnellement, tous les ans, la première réunion ordinaire du Bureau de l’ABCA.



La session de cette année a été ouverte par le Président de l’ABCA, le Gouverneur de la Central Bank of Nigeria, Mr Godwin I. Emefiele, en présence du Gouverneur de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné, en sa qualité de premier responsable de la Banque Centrale hôte, et de tous les autres membres en exercice du Bureau, à savoir le Gouverneur de la South African Reserve Bank, Mr Lesetja Kganyago, le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie Mr Abdel Aziz DAHI, le Gouverneur de la BEAC, Mr Abbas Mahamat Toli, le Gouverneur de la Bank of Ghana, Dr Abdul Nashiru Issahaku, le Gouverneur de la Central Bank of Swaziland Mr Majozi Sithole et le Premier Vice-Gouverneur de la Banque de la République du Burundi, Mr Melchior Wagara.



Les intervenants ont rappelé les objectifs fondamentaux de l’ABCA, depuis sa création en 1963, à savoir notamment, favoriser la coopération dans les domaines monétaire, bancaire et financier en Afrique, contribuer à la stabilité des prix et à la stabilité financière, étudier l’efficacité des institutions économiques et financières dans lesquelles des pays africains ont des intérêts et proposer les voies et moyens permettant leur amélioration. Ils ont, à l'occasion, réaffirmé leur volonté de créer effectivement une monnaie et une Banque centrale commune en Afrique. Aussi, ils examineront au cours de cette réunion, l’état d’avancement du projet d’intégration monétaire en Afrique notamment la création d’une banque centrale africaine, le rapport du groupe d’expert des banques centrales, chargé d’affiner les critères de convergence du Programme de Coopération Monétaire en Afrique (PCMA). Le menu de la session comporte également l'examen des activités de la Communauté des Superviseurs Bancaires Africains (CSBA), des questions d’ordre institutionnel, administratif et financier, ainsi que la préparation du séminaire continental et des réunions annuelles 2017.



Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Tiémoko Meyliet Koné, a déclaré, en marge de la réunion que le processus de mise en place d’une monnaie unique africaine et d’une Banque Centrale Africaine commune est long et obéit à un agenda discuté par les Gouverneurs des banques centrales africaines qui se réunissent chaque année, afin de faire le point de l’état d’avancement des différents chantiers et des principales étapes. Par ailleurs, Monsieur Koné a relevé la faiblesse du taux de croissance en Afrique qui tourne autour de 3%. Toute chose, indique-t-il, qui doit pousser les pays africains à accélérer la cadence en matière d'intégration et de transformation structurelle de leurs économies, pour asseoir une croissance économique forte, durable et inclusive du continent.



Il faut rappeler que la création de l’ABCA fait suite à une décision prise par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l'Unité Africaine (OUA) le 25 mai 1963 à Addis-Abeba en Ethiopie. A cet égard un comité économique préparatoire avait alors été mis en place. Sa mission était de procéder à l’étude d’une série de problématiques monétaires et financières, en collaboration avec les Gouvernements et après consultation de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). La première réunion de l'Association s’est tenue à Addis Abeba du 15 au 22 février 1965.

Le Secrétariat Permanent assure l’organisation et le secrétariat des réunions de l’ABCA. Il est dirigé par la BCEAO qui l'abrite de façon permanente, son siège à Dakar.