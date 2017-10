Réunion du bureau politique du PS : La maison du Parti bunkérisée

En raison de la réunion du bureau politique du Parti socialiste, la maison du parti est presque bunkérisée. Des gros bras sont postés à l'entrée et filtrent les entrées. Il faut montrer patte blanche pour accéder à l'intérieur. Outre l'armée de gros bras préposés à la tranquillité des lieux, des policiers, bien que discrets, veillent au grain.



Ces mesures sécuritaires prises par les responsables du Parti socialiste s'expliquent par l'importance de la réunion du bureau politique de ce samedi 21 octobre.



En effet, L'organe exécutif des décisions du Comité central et du Secrétaire général du Parti socialiste devrait statuer sur l'exclusion de Khalifa Sall et cie proposée par le secrétariat exécutif national.



Au moment où nous nous mettons sous presse, les travaux ont commencé sous la direction du secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng et devraient donner leurs conclusions cet après midi.