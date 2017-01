Réunion Extraordinaire à Abuja : La CEDEAO cherche une solution pacifique sur la Gambie

La CEDEAO cherche une solution pacifique de sortie de crise en Gambie. Ce lundi, une réunion extraordinaire convoquée par le médiateur désigné de la CDEAO s’est penchée sur la question à Abuja. Un mini sommet qui a réuni les présidents Nigérian, Libérien, Sénégalais et

l’ex-président du Ghana John Mahama en sa qualité de médiateur adjoint. Il y avait également le président de la commission de la CEDEAO et le représentant du Secrétaire Générale des Nations Unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel. La réunion a décidé d’envoyer une mission de paix ce mercredi à Banjul.