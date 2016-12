Réunification des responsables de Grand-Yoff : La Cojer salue la dynamique et indique les manœuvres à éviter

La tentative de réunification de la « famille maron Grand Yoffoise » est pour plaire à la convergence des jeunesses républicaines de la zone qui dit être resté très enthousiaste et sensible par la récente rencontre de tous les responsables locaux du parti au Siège national pour discuter sur les modalités de partage de denrées.

Elle s’est félicitée dans une note qui nous est parvenue du fait que cette rencontre a d’abord permis à toutes les factions Apéristes de se retrouver car leur dernière rencontre date de 2014 mais surtout de discuter sur une éventuelle retrouvaille.

Les jeunes Aperistes de rappeler qu’ils ont toujours été dans cette dynamique convergente qui reste le seule gage d’assurer au parti au niveau local une constante victorieuse. Mais pour eux, indique la même source, la retrouvaille reste présentement l’intention la mieux partagée dans nos rangs mais sa réussite, sa rigidité et sa condensation dépendront certainement de son encadrement.

« Pour une convergence solide et sincère dans la postérité de toutes les forces Républicaines de Grand Yoff, nous serions dans l’impératif d’éviter toutes sortes de communications qui tendent à faire la promotion d’une seule personne au détriment de la masse. « Ce sont, seules, ces manœuvres qui peuvent constituer d’obstacles incurables au processus de réconciliation de toute cette famille » lit on sur la note signée de Ousmane NDIAYE leur Porte Parole.

« Que chacun de son côté se la prenne comme sa mission, cette retrouvaille, car nous venions tout juste de démarrer le fondement d’un building » conclut il.