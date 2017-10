Retour de Karim, maisons restituées, AIBD : Wade dit tout aux cadres de son parti

L’ancien Président de la République Abdoulaye Wade a reçu hier les cadres de son parti. Une séance qui a pris les allures d’une réunion de remobilisation, de clarification et de recadrage. Le pape du Sopi y est allé à fond dans les révélations sur ses maisons restituées, le retour de Karim Wade et aussi son refus de voir l’AIBD porter son nom. Selon Me Wade, il a refusé que le nom lui soit donné puisqu’il est le père de cette infrastructure et que c’est lui qui a décidé de lui donner le nom de Blaise Diagne. Il a révélé aussi que le régime lui a restitué ses deux maisons mais qu’il n’a rien demandé.

« Sils veulent négocier, ils n’ont qu’a d’abord rendre ce qu’ils ont pris » s’est il emporté.



Pour finir Me Wade a écarté toute possibilité de voir un plan B au PDS. Selon lui, Karim Wade est leur candidat est sera là très bientôt.



L'As