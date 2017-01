Résumé du discours d'adieu prononcé par Yaya Jammeh à la télévision nationale

Yaya Jammeh a dit toute sa reconnaissance, son amour mais aussi toute sa fierté au peuple gambien.

Il a expliqué que personne ne lui a dicté sa décision de partir mais il l'a fait pour la paix et la sécurité de la Gambie et des Gambiens.

Il a remercié tous ceux qui ont travaillé avec lui durant toutes ces années à qui il a demandé de travailler pour la paix et la sécurité de la Gambie. Il a remercié ses services secrets, ses militants mais aussi tous ceux qui ont toujours cru en lui.

Il a remercié le peuple Gambien et a rendu grâce à Dieu.