Résultats élection Française au Sénégal : Marine Le Pen classée cinquième, Macron Premier

Au Sénégal, les français présents sur notre territoire ont voté en masse. En effet sur 13.779 inscrits, 5.465 ont finalement voté. Et Emmanuel Macron arrive en tête avec 29,85% des voix. Son outsider Marine Le Pen est cinquième sur les votes avec un score de 7,3%.

Emmanuel Macron : 29,85%, François Fillon : 26,94%, Jean-Luc Mélenchon : 22,80%, Benoit Hamon : 8,7%, Marine Le Pen : 7,3%, Nicolas Dupont-Aignan : 1,5%, François Asselineau : 0,1% et enfin Philippe Poutou, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade sont sous la barre des 0,1%.