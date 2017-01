Résultats de la primaire de la gauche : Benoît Hamon large vainqueur face à Manuel Valls au second tour

Le miracle espéré par les vallsistes n'a pas eu lieu. Selon les premières remontées des bureaux de vote, Benoît Hamon remporte largement le second tour de la primaire de la gauche, surclassant son adversaire Manuel Valls. Dans un contexte de rebond de la participation par rapport au premier tour, le député des Yvelines obtiendrait aux alentours de 58,65% contre 41,45% pour Manuel Valls. Ces chiffres devraient se préciser dans la soirée.



"Sur 4422 bureaux de vote, soit 60% des bureaux de vote, il y a eu 1.120.180 votants. La participation est donc pour l'instant en forte hausse", a officialisé le patron de la Haute autorité Thomas Clay.



Ce résultat n'est pas une surprise. Arrivé en tête au soir du premier tour, Benoît Hamon disposait du plus large réservoir de voix, ayant obtenu dès la semaine dernière le ralliement d'Arnaud Montebourg. A l'inverse, Manuel Valls aura peiné jusqu'au bout pour incarner le rassemblement au Parti socialiste.



Très rapidement, les premiers ralliements se sont exprimés. Arrivé dernier dimanche dernier, Jean-Luc Bennahmias, soutien de Manuel Valls mais lui aussi défenseur du revenu universel, s'est empressé de soutenir le vainqueur de la soirée.





D'autres lui ont emboîté le pas, non sans arrière-pensée.





Si la victoire est belle pour Benoît Hamon, les choses sérieuses peuvent commencer pour l'ancien ministre de l'Education. Ce dernier doit s'atteler très vite au rassemblement d'un parti idéologiquement divisé et menacé d'éclatement par les dynamiques de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron.



Dès la fermeture des bureaux de vote, les soutiens du candidat d'En Marche ont adressé des messages aux vallsistes de les rejoindre.





Pour acter le rassemblement, une photo de famille est programmée dans la soirée au siège du Parti socialiste. Le résultat définitif de la participation, s'il n'est pas précédé d'un couac comme au premier tour, pourrait faciliter les choses. "On a toujours dit que la dynamique servirait le vainqueur de la primaire par rapport aux candidats auto-proclamé du rassemblement. La primaire ce n'est pas un sondage. La poursuite de la dynamique tient à la qualité et à la rapidité du rassemblement", prévient la porte-parole du PS Corinne Narassiguin.