Résultat présidentielle: Un billet de 50 euros «pour Penelope» glissé à la place d'un bulletin de vote

Les résultats pas tout à fait définitifs du premier tour sont tombés ce dimanche soir, alors que tous les bulletins n’ont pas encore été dépouillés. D’après les premières estimations, Emmanuel Macron devance donc Marine Le Pen au premier tour et élimine les représentants des deux partis historiques que sont le PS et Les Républicains : Benoît Hamon et François Fillon.

Certains électeurs n’ont pas manqué, au moment du scrutin, de faire des allusions aux affaires qui ont émaillé la campagne de François Fillon, notamment les soupçons d’emplois fictifs de sa femme. Le dépouillement dans un bureau du 15e arrondissement de Paris a ainsi réservé ce dimanche une surprise aux assesseurs : un billet de 50 euros glissé dans une enveloppe portant l’inscription « pour Penelope », allusion à la rémunération touchée par Penelope Fillon lorsqu’elle était assistante parlementaire de son mari. Travail sur lequel pèsent les soupçons d’emploi fictif.

