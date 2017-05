Restriction des visites à Khalifa Sall : Le Forum du justiciable condamne et invite les autorités à respecter les règles relatives au traitement des détenus

Dans une note qui nous a été transmise, le Forum du Justiciable indique avoir appris que le Maire Khalifa Sall « ne jouit pas pleinement du droit de visite que lui reconnaît la loi parce qu'un nombre de visiteurs très réduit lui aurait été fixé par les autorités judiciaires ».

Le Forum du Justiciable convaincu que le droit de visite favorise le maintien des liens familiaux en milieu carcéral « condamne ainsi le refus d’accorder le permis de visite à certains amis et proches du Maire Khalifa Sall et invite les autorités judiciaires et pénitentiaires à respecter les règles minima relatives au traitement des détenus adoptées par le premier Congrès des Nations Unies à Genève approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 ».

Babacar Ba et ses camarades, de rappeler également « que le Maire Khalifa Sall bénéficie du droit fondamental qu’est la présomption d’innocence ». Et rappelle aux autorités judiciaires et pénitentiaires que « les prévenus sont en effet supposés ne perdre que l’exercice de leur liberté d’aller et venir, et continuent de jouir des autres droits et libertés fondamentaux tels que le droit de recevoir ses parents, proches et amis sans aucune forme de restriction ».