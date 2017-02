Restauration de la démocratie en Gambie : Macky Sall exprime "toute sa fierté" à l’armée nationale

Le président de la République, Macky Sall, a exprimé, lundi à Dakar, "toute sa fierté" aux forces armées nationales ‘’ qui ont participé à la restauration de la démocratie en Gambie sous la bannière de la CEDEAO.



"Nous sommes aussi réunis après l’intervention de la CEDEAO pour rétablir la démocratie en République sœur de la Gambie. C’est l’occasion en ma qualité de chef suprême des armées d’exprimer toute ma fierté à l’armée nationale", a-t-il déclaré.



Le chef de l’Etat s’exprimait à la fin de la cérémonie solennelle de levée des couleurs nationales au palais de la République. Inscrite dans l’agenda de la République, elle est la première à être organisée depuis le nouvel an.



Macky Sall a rappelé les différentes médiations initiées par la CEDEAO et les toutes les bonnes volontés qui ont permis de régler la crise post-électorale après la volte-face du président sortant Yahya Jammeh qui refusait de céder le pouvoir après avoir pourtant reconnu sa défaite et félicité son challenger Adama Barrow.



"Cette lucidité de la CEDEAO, cette volonté de tous les chefs d’Etat a fini par montrer que l’Afrique était assez mature pour prendre en charge ses contradictions et ses problèmes", s’est-il félicité.



"Donc, a poursuivi le président Sall, l’Union africaine ne s’est pas trompée en décernant à la CEDEAO un trophée de reconnaissance avec la maturité et l’engagement pour lesquels [elle] a pu en interne restaurer la volonté du peuple gambien."



Macky Sall a profité de cette cérémonie de levée solennelle des couleurs nationales pour féliciter à nouveau "le peuple ami et frère de la Gambie, le président Adama Barrow et son nouveau gouvernement" qui a été récemment mis en place.



Le président Sall a "réaffirmé l’engagement du Sénégal à coopérer dans le respect absolu de la souveraineté de la Gambie comme il le fait avec n’importe autre pays voisin".